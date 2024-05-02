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Російська армія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня, - Сили оборони

Часів Яр, Четвер 02 травня 2024 09:51
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Російська армія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня, - Сили оборони Фото: у ЗСУ вважають, що окупанти не захоплять Часів Яр до 9 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська не зможуть захопити Часів Яр у Донецькій області до сакральної дати 9 травня. Загарбники вже кинули на цей напрямок всі ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону.

"Вони вже не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити нашу оборону", - сказав він.

Речник висловив впевненість, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і їм (росіянам, - ред.) доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", - заявив представник Сил оборони України.

Російська армія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня, - Сили оборони

скриншот deepstatemap.live

Бої на сході України

Варто зазначити, що російські окупанти останніми місяцями посилили наступ на сході України. Після захоплення Авдіївки армія РФ намагається і далі продавити оборону ЗСУ.

Крім того, росіяни активізувалися і на Бахмутському напрямку. Окупанти зосередилися на місті Часів Яр. Українські військові зазначають, що у разі успіхи росіянам відкриється шлях на Краматорську агломерацію.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня.

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