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Нардепа від "Слуги народу" Клочка підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень

Четвер 02 травня 2024 13:55
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Нардепа від "Слуги народу" Клочка підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень Фото: Андрій Клочко, народний депутат Верховної ради (facebook.com/Andriy.Klochko)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Чинному народному депутату України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Що сталось

В межах досудового розслідування встановлено, що у 2020-2021 роках народний депутат набув у власність активи вартістю 25 млн гривень. Мова йде про:

  • 5 квартир у Києві;
  • 3 земельні ділянки у Київській області;
  • 2 нежитлові приміщення;
  • автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

"Переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", - пише САП.

Нардепа від &quot;Слуги народу&quot; Клочка підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень

Фото: САП повідомило про підозру нардепу у незаконному багатомільйонному збагачені (t.me/sap_gov_ua)

Також з'ясувалось, що офіційного доходу, заощаджень дружини народного депутата, чи доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю майна та коштами нардепа становила 11 млн гривень.

Зазначається, що розслідування було розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Що відомо про Клочка

Клочко народився 16 березня 1981 року у Києві. Закінчив факультет електроніки НТУУ "Київський Політехнічний Інститут", а також економічний факультет Української академії менеджменту і бізнесу.

У 2014 році він балотувався до Верховної ради, а у 2015 - до Київської міської ради. Вже у 2019 році у списку "Слуги народу" на позачергових виборах до Ради пройшов до парламенту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що САП й НАБУ тим часом також порушили справу проти колишнього начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

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