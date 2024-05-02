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Чи може Росія завдати ракетного удару по Україні на Великдень: що кажуть у Повітряних силах

Україна, Четвер 02 травня 2024 10:50
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Чи може Росія завдати ракетного удару по Україні на Великдень: що кажуть у Повітряних силах Фото: спікер Повітряних сил Ілля Євлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Повітряних силах не виключають можливих атак російських військ по Україні у Великодню ніч, та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", - зауважив він.

Як зазначив Євлаш, своєю чергою Повітряні сили України чекають і готові до відбиття нападу противника.

"Однак людям потрібно бути уважними у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день", - попередив спікер.

Посилення заходів безпеки перед Великоднем

Нагадаємо, цьогоріч українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Втім через воєнні дії святкування буде проходити з певними обмеженнями.

Так, Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.

Крім того, СБУ проводила безпекові заходи у центрі Києва Серед основних локацій були Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Також в Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

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