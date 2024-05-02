Чи може Росія завдати ракетного удару по Україні на Великдень: що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах не виключають можливих атак російських військ по Україні у Великодню ніч, та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ми не можемо виключати те, що підлий і підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувати людям свято просто у Великодню ніч, завдавши своїх ракетних ударів", - зауважив він.

Як зазначив Євлаш, своєю чергою Повітряні сили України чекають і готові до відбиття нападу противника.

"Однак людям потрібно бути уважними у будь-який час, незважаючи чи це Великдень або просто звичайний якийсь середньостатистичний день", - попередив спікер.