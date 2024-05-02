НБУ знизив офіційний курс долара після невеликого зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс офіційного курсу долара після вчорашнього зростання. Натомість курс євро практично не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5345 гривні за 1 долар (-0,1025).

Фото: курси долара та євро на 3 травня (скриншот сайту bank.gov.ua)

Євро подорожчав на одну копійку, офіційний курс на 3 травня становитиме 42,3098 гривень за 1 євро (+0,0112).

Фото: динаміка офіційного курсу гривні (скриншот сайту bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку курс опустився на 8 копійок - до 39,46-39,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 1 травня.

Фото: курс на міжбанку (скриншот сайту udinform.com)

В обмінних пунктах України курс долара сьогодні опускався до 39,82 грн/долар у продажу.

Що відбувається на ринку

Згідно зі звітом Національного банку, у квітні 2024 року українці продали банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,574 млрд, а купили - на 2,302 млрд доларів. Чиста покупка склала 727,7 млн доларів.

Таким чином, обсяги купівлі населенням зросли на 26,6%, порівняно з попереднім місяцем. У квітні готівковий курс піднімався понад 40 гривень за долар, але стабілізувався на позначках близько 39,8-39,9. Зазначимо, долари та євро залишаються основною формою заощаджень українців.