У МЗС Польщі виступили з ініціативою створення "важкої бригади" ЄС: про що йдеться

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише РБК-Україна з посиланням на РАР .

На його думку, ЄС повинен не тільки запровадити більш ефективні санкції проти Росії, а й посилити свій потенціал одразу в декількох сферах, а саме: цивільної оборони та кібербезпеки, а також розвивати власні "жорсткі" можливості стримування.

"Я виступаю за (створення, - ред) важкої бригади ЄС, яка дасть змогу негайно реагувати, щоб не було потреби просити США (поділитися, - ред) своїми ресурсами у разі будь-якої надзвичайної ситуації в нашому сусідстві. Події на Балканах чи в Північній Африці є прикладами ситуацій, у яких Європі не варто звертатися до Сполучених Штатів", - сказав міністр.

Крім того, за його словами, в торгнення глави Кремля Володимира Путіна в Україну "налякало європейців і показало їм, що Європа не може бути беззахисною".

"Оборона - це як медичне страхування. Ми готуємося до того, чого не хочемо, але краще бути до цього готовим", - додав він.

Загроза з боку Росії для Європи

Останнім часом у Європі стали не рідкісними висловлювання про те, що якщо Росія виграє війну в Україні, глава Кремля Володимир Путін не зупиниться, а продовжить розширювати свою агресію на європейський континент і надалі.

Зокрема, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський не виключив, що якщо дати Росії паузу у війні, то під загрозою опиняться країни, де Кремль може отримати миттєвий "ефект успіху". Тоді він називав балтійські держави, Молдову, і балканські країни, на яких Путін може зважитися напасти.