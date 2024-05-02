У ще одній країні ЄС планують скоротити виплати українцям
В уряді Ірландії обговорюють подальше скорочення виплат українським біженцям. Із березня зменшену допомогу отримують новоприбулі втікачі від війни.
Останніми тижнями чиновники додатково розглядали рівень фінансової підтримки для українських біженців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.
За даними джерел видання в уряді, тема виплат українцям буде порушена на сьогоднішньому засіданні комітету Кабінету міністрів з питань міграції або упродовж найближчих тижнів. Це питання вже обговорювалося у коаліції.
Зазначається, що у Партії зелених виступають проти подальшого скорочення підтримки українських біженців з огляду на зростання числа українців, які залишають Ірландію, щоб повернутися додому.
Із 14 березня 2024 року новоприбулі з України мають право на знижену тижневу допомогу в розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину на щоденні витрати під час проживання у визначених центрах розміщення. Крім того, держава надає їм безкоштовне житло лише до 90 днів.
Для всіх інших українських біженців, які прибули до країни раніше, діють щотижневі виплати у 220 євро на дорослих. Також вони мають право проживати у державному житлі необмежений час.
Водночас в уряді Ірландії неодноразово казали, що в майбутньому можливе скорочення допомоги для всім біженцям з України.
Днями скорочення виплат і зміни у програмі допомоги українським біженцям ухвалили в уряді Польщі.
Нагадаємо, ми писали, що потік українців до Ірландії різко знизився. Кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно знайшли собі житло.
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