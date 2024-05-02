ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ще одній країні ЄС планують скоротити виплати українцям

Ірландія, Дублін, Четвер 02 травня 2024 11:46
UA EN RU
У ще одній країні ЄС планують скоротити виплати українцям Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

В уряді Ірландії обговорюють подальше скорочення виплат українським біженцям. Із березня зменшену допомогу отримують новоприбулі втікачі від війни.

Останніми тижнями чиновники додатково розглядали рівень фінансової підтримки для українських біженців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

За даними джерел видання в уряді, тема виплат українцям буде порушена на сьогоднішньому засіданні комітету Кабінету міністрів з питань міграції або упродовж найближчих тижнів. Це питання вже обговорювалося у коаліції.

Зазначається, що у Партії зелених виступають проти подальшого скорочення підтримки українських біженців з огляду на зростання числа українців, які залишають Ірландію, щоб повернутися додому.

Із 14 березня 2024 року новоприбулі з України мають право на знижену тижневу допомогу в розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину на щоденні витрати під час проживання у визначених центрах розміщення. Крім того, держава надає їм безкоштовне житло лише до 90 днів.

Для всіх інших українських біженців, які прибули до країни раніше, діють щотижневі виплати у 220 євро на дорослих. Також вони мають право проживати у державному житлі необмежений час.

Водночас в уряді Ірландії неодноразово казали, що в майбутньому можливе скорочення допомоги для всім біженцям з України.

Днями скорочення виплат і зміни у програмі допомоги українським біженцям ухвалили в уряді Польщі.

Нагадаємо, ми писали, що потік українців до Ірландії різко знизився. Кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно знайшли собі житло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Виплати
NEWS
У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"
У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла