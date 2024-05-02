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Партизани анонсували сезон "бавовни" в Криму (відео)

Крим, Четвер 02 травня 2024 10:43
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Партизани анонсували сезон "бавовни" в Криму (відео) Фото: партизани анонсували сезон бавовни в Криму (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани анонсували сезон "бавовни" на території окупованого Криму, який спрямують на знищення військових об'єктів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Скоро в Криму буде сезон бавовни. Тотальної бавовни, яка покладе кінець військовим об'єктам русні", - підкреслили партизани.

Водночас рух опору закликав мешканців півострова ділитись даною інформацією та очікувати скорого початку відповідних дій.

Очікувана "бавовна" в Криму

Варто зауважити, що у Криму систематично відбувається "бавовна". Удари наносяться по військових об'єктах окупантів. Зокрема, аеродромах, нафтобазах та складах БК.

Так, наприкінці квітня, під час атаки по Криму, під удар потрапив не лише аеродром у Джанкої. Вибухи лунали й в інших частинах півострова, де зосереджені військові сили окупантів.

Також є ймовірність того, що незабаром українські сили здійснять удар по Керченському мосту.

Так, нещодавно представники Головного управління розвідки Міноборони розповіли, що Україна готує удар по Керченському мосту. За словами представників ГУР, це може статися у першій половині поточного року.

Зокрема, представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту.

Також про можливість зробити фото з Керченським мостом повідомив і посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс, наголосивши, що "час поки є".

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