Атака по військовому аеродрому РФ в Джанкої: у мережі показали супутникові знімки наслідків
В ході нічної атаки 30 квітня по території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО, про що свідчать відповідні супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
"Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі - найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок і РЛС", - йдеться в повідомленні.
Так, судячи із супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші ж були передислоковані з цієї території.
За висновками авіаексперта у повідомленні зауважують, що даний аеродром у Джанкої є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також його використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення, технік, боєприпасів і особового складу окупантів.
Нічні удари по Криму 30 квітня
Нагадаємо, в ніч на 30 квітня над Сімферополем й Джанкоєм пролунали гучні вибухи. У мережі повідомляли про щонайменше десять потужних вибухів. Також тоді росіяни перекрили Кримський міст.
Видання Defense Express повідомляло, що вибухи також лунали у Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. Сили оборони могли застосувати американські ATACMS для ураження ворожих позицій ППО.
Як стало відомо пізніше, тієї ж ночі балістичні ракети атакували військовий аеродром "Джанкой". Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро окупантів.
Зокрема партизани зауважили, що під час атаки по Криму у ніч на 30 квітня, під удар потрапив не лише аеродром у Джанкої, але й по інших стратегічних об'єктах окупантів на півострові
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