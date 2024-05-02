Атака по військовому аеродрому РФ в Джанкої: у мережі показали супутникові знімки наслідків

В ході нічної атаки 30 квітня по території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО, про що свідчать відповідні супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крим. Реалії ".

Так, судячи із супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші ж були передислоковані з цієї території. За висновками авіаексперта у повідомленні зауважують, що даний аеродром у Джанкої є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також його використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення, технік, боєприпасів і особового складу окупантів.

"Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі - найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок і РЛС", - йдеться в повідомленні.

Нічні удари по Криму 30 квітня

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня над Сімферополем й Джанкоєм пролунали гучні вибухи. У мережі повідомляли про щонайменше десять потужних вибухів. Також тоді росіяни перекрили Кримський міст.

Видання Defense Express повідомляло, що вибухи також лунали у Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. Сили оборони могли застосувати американські ATACMS для ураження ворожих позицій ППО.

Як стало відомо пізніше, тієї ж ночі балістичні ракети атакували військовий аеродром "Джанкой". Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро окупантів.

Зокрема партизани зауважили, що під час атаки по Криму у ніч на 30 квітня, під удар потрапив не лише аеродром у Джанкої, але й по інших стратегічних об'єктах окупантів на півострові

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