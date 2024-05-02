У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"

Українцям потрібно набратися терпіння щодо постачання винищувачів F-16. Про передачу літаків буде повідомлення офіційно після того, як їх доставлять в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Євлаш прокоментував попередню заяву про те, що F-16 з'являться в Україні після Великодня.

"Ми всі чекаємо аби якнайшвидше в повітряному просторі України з'явилися F-16. Однак ми не можемо розголошувати точну дату, коли саме вони з'являться. Так, уже в публічному просторі є низка інформації, що вони нібито з'являться в червні. Однак ми чекаємо уже безпосередньо офіційно, коли вони зайдуть, і лише тоді ми зможемо повідомити в рамках доступного, що ці літаки уже є на озброєнні в Повітряних силах", - сказав він.

Речник закликав українців запастися терпінням. Крім того, Євлаш зазначив, що коли багатоцільові винищувачі зайдуть в Україну, це не означає, що в перший день відбудеться бойовий виліт. Військові будуть аналізувати оперативну обстановку.

"До того ж ще готується зараз наша інфраструктура, аби прийняти ці літаки, поставити їх на правильне обслуговування. І звичайно це низка різних суміжних заходів, які необхідно зробити, щоб ці літаки могли ефективно виконувати свої поставлені завдання", - додав речник Повітряних сил.