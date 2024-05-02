ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"

Україна, Четвер 02 травня 2024 10:24
UA EN RU
У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня" Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям потрібно набратися терпіння щодо постачання винищувачів F-16. Про передачу літаків буде повідомлення офіційно після того, як їх доставлять в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Євлаш прокоментував попередню заяву про те, що F-16 з'являться в Україні після Великодня.

"Ми всі чекаємо аби якнайшвидше в повітряному просторі України з'явилися F-16. Однак ми не можемо розголошувати точну дату, коли саме вони з'являться. Так, уже в публічному просторі є низка інформації, що вони нібито з'являться в червні. Однак ми чекаємо уже безпосередньо офіційно, коли вони зайдуть, і лише тоді ми зможемо повідомити в рамках доступного, що ці літаки уже є на озброєнні в Повітряних силах", - сказав він.

Речник закликав українців запастися терпінням. Крім того, Євлаш зазначив, що коли багатоцільові винищувачі зайдуть в Україну, це не означає, що в перший день відбудеться бойовий виліт. Військові будуть аналізувати оперативну обстановку.

"До того ж ще готується зараз наша інфраструктура, аби прийняти ці літаки, поставити їх на правильне обслуговування. І звичайно це низка різних суміжних заходів, які необхідно зробити, щоб ці літаки могли ефективно виконувати свої поставлені завдання", - додав речник Повітряних сил.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що партнери створили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних літаків. Україна отримає американські винищувачі F-16.

Поки що українські пілоти та інженери проходять навчання на F-16. Терміни постачання самих винищувачів - не розкриваються. Але партнери запевняють, що перші літаки прибудуть в Україну цього року.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що, ймовірно, перші F-16 з'являться в Україні вже після Великодня, але коли саме - не уточнив.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація України F-16 Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"
У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла