Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Интервью Бена Ходжеса о войне

Американский генерал Бен Ходжес дал интервью РБК-Украина, в котором рассказал о возможном развитии событий на фронте, помощи Украине от Запада и о том, как может закончиться война.

Дроны над ЗАЭС

Главное управление разведки Минобороны Украины показало видео с российского FPV-дрона, летающего над Запорожской АЭС. Как пояснили в ГУР, россияне используют территории ЗАЭС для пусков дронов, потому что ВСУ не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

Бои за Часов Яр

Боевые действия уже дошли до черты города Часов Яр, сообщил начальник МВА Сергей Чаус. По его словам, в городе все еще остаются несколько сотен гражданских жителей.

В то же время офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олег Калашников подчеркнул, что россиянам не удастся захватить Часов Яр в поставленный их руководством срок. Ранее сообщалось, что РФ хочет взять город до 9 мая.

Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин объяснил, зачем россиянам нужен Часов Яр и чем может грозить потеря этого города.

F-16 для Украины

Спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш разъяснил свое заявление о "F-16 после Пасхи". Он подчеркнул, что военные не будут раскрывать сроки прибытия F-16 в Украину.

Крым

Украинские партизаны анонсировали "сезон бавовны" в оккупированном Крыму. Движение сопротивления призвало жителей полуострова делиться информацией о военных объектах РФ.

Тем временем журналисты проекта "Крым.Реалии" опубликовали спутниковые снимки последствий недавнего удара по аэродрому в Джанкое. Тогда, вероятно, была уничтожена российская система ПВО.

Ситуация в Очеретино

Российские войска закрепились в населенном пункте Очеретино на Авдеевском направлении, сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, украинская армия ввела резервы для стабилизации обстановки.

Угроза ракетных ударов на Пасху

Представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш не исключает, что россияне могут прибегнуть к ракетным ударам по Украине на Пасхальные праздники.

"Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может просто навредить, испортить людям праздник прямо в Пасхальную ночь, нанеся свои ракетные удары", - отметил он.

Обстрел Харьковской области

Россияне КАБом ударили по Дергачам под Харьковом. В результате обстрела пострадали девять человек - восемь детей и 75-летний мужчина. Четверо детей получили ранения средней тяжести, еще двое детей - легкие ранения конечностей.

Украина

Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о проведении Саммита мира в Швейцарии. Событие, на которое были приглашены страны со всех континентов, состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

На учредительный саммит не приглашали Россию, но в швейцарском МИДе надеются, что Москва будет присутствовать на следующих саммитах по формуле мира.

Политика

Сегодня правоохранители пришли в Ирпенский городской совет по делу о возможном незаконном начислении зарплат и премий чиновникам исполкома. В то же время, в сети сообщали об обысках у мэра Ирпеня, но полиция эту информацию опровергла, а также раскрыла подробности событий в мэрии.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко. Нардепа подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.

Ставка

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди вопросов сегодняшнего заседания были фортификационные рубежи, ротация подразделений на фронте, а также производство дронов и РЭБ.

Ущерб от войны

Глава Нацбанка Андрей Пышный оценил, хватит ли замороженных российских активов на Западе, чтобы покрыть нанесенный Украине войной ущерб. По его словам, сегодня ущерб оценивается в 500 млрд долларов, что больше, чем количество замороженных активов РФ в мире.

Олимпиада

Украинским спортсменам дали рекомендации, как вести себя с россиянами на Олимпийских играх в Париже. В частности, украинцам советуют не фотографироваться с представителями государства-агрессора, а также не лайкать их посты в соцсетях.

Курс доллара

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара после вчерашнего роста. Официальный курс на 3 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,5345 гривны за 1 доллар (-0,1025). Курс евро практически не изменился.

Погода

Синоптики предупредили украинцев о ночных заморозках на Пасхальные выходные.

"Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности грунта заморозки от 0 до -3 градусов", - сообщили в Укргидрометцентре.

Мир

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия для отправки французских сухопутных войск в Украину. По его словам, Франция сделает все, чтобы Россия не победила в войне против Украины.

Германия

СМИ узнали о возможном тайном ужине канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед визитом главы Китая Си Цзиньпина в Европу. Инициатором ужина выступает Макрон.

Польша

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать европейскую "тяжелую бригаду" для реагирования на возможные угрозы без помощи США.

Великобритания

Великобритания опустошила свою противовоздушную оборону, сообщил телеканал Sky News. По его данным, Британия может быть уязвима к массированным ударам с воздуха.

Ирландия

Ирландия может еще больше сократить выплаты украинским беженцам. Такое предложение обсуждается в правительстве страны. В настоящее время уменьшенную помощь получают новоприбывшие беглецы от войны.

США

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс оценила возможность завершения войны РФ против Украины в ближайшее время. По ее мнению, Россия продолжит агрессивную тактику ведения войны.