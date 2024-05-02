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В Україну насуваються заморозки у Великодні дні

Україна, Четвер 02 травня 2024 15:32
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В Україну насуваються заморозки у Великодні дні Фото: погода в Україні 4 та 5 травня буде із заморозками (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні 4 та 5 травня спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв'язку із цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.

Зокрема, небезпечні погодні явища також розповсюдяться на частину Миколаївської області.

В Україну насуваються заморозки у Великодні дніФото: карта заморозків 4 та 5 травня на території України (facebook.com/UkrHMC)

Погода в травні

Як повідомляв напередодні Укргідрометцентр, метеорологічне літо прийде в Україну вже на початку травня.

Також синоптики передбачають тепліший, аніж за звичай, травень: в більшості регіонів середня температура повітря перевищуватиме норму на 1-2 градуси.

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