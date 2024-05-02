В Україну насуваються заморозки у Великодні дні
В Україні 4 та 5 травня спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв'язку із цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області.
Зокрема, небезпечні погодні явища також розповсюдяться на частину Миколаївської області.
Фото: карта заморозків 4 та 5 травня на території України (facebook.com/UkrHMC)
Погода в травні
Як повідомляв напередодні Укргідрометцентр, метеорологічне літо прийде в Україну вже на початку травня.
Також синоптики передбачають тепліший, аніж за звичай, травень: в більшості регіонів середня температура повітря перевищуватиме норму на 1-2 градуси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.