В Україну насуваються заморозки у Великодні дні

Фото: погода в Україні 4 та 5 травня буде із заморозками (GettyImages)

В Україні 4 та 5 травня спостерігатимуться відчутні заморозки. У зв'язку із цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів", - йдеться в повідомленні. Відповідно до даних карти синоптиків, такі метеорологічні умови охоплять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області. Зокрема, небезпечні погодні явища також розповсюдяться на частину Миколаївської області. Фото: карта заморозків 4 та 5 травня на території України (facebook.com/UkrHMC)