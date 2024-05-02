Фортифікації, ротації й не тільки. Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 2 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед обговорених питань були фортифікаційні рубежі, ротація й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президент Володимира Зеленського.

Під час засідання президент заслухав звіт щодо готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій.

Зокрема головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доповів щодо ситуації на полі бою, а також організації ротації підрозділів для відновлення. Було порушено питання темпів й потреб при комплектуванні нових бригад.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про графіки надходження зброї від союзників України. Зеленський доручив ужити всі можливі заходи для скорочення строків. Найбільше це стосується поставок засобів протиповітряної оборони (ППО).

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, зі свого боку, відзвітував про поточні темпи виробництва дронів й засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також забезпечення ними фронту.

Головні потреби України

Як відзначав раніше президент, сьогодні Російська Федерація намагається скористатись очікуванням України на західну допомогу, у зв'язку з чим оперативність надання підтримки означатиме стабілізацію фронту. Він розповів, що наразі головними потребами Сил оборони є:

артилерія калібру 155 мм;

далекобійна зброя;

системи ППО.

Як неодноразово наголошувалось, питання посилення ППО стало особливо гострим на тлі ворожих масованих обстрілів. Підсумовуючи результати засідання Ради Україна-НАТО, генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що союзники Києва погодились допомогти у розв'язанні вищезгаданого питання, у зв'язку з чим найближчим часом варто очікувати на анонси.