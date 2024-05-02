ЗСУ пояснили, навіщо росіянам Часів Яр та яку загрозу несе втрата міста

Сили оборони наразі контролюють ситуацію у Часовому Ярі. Однак вона складна, у місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі національного телемарафону.

"Наразі ситуація контролюється Силами оборони, вона складна, тривають бої. Що стосується Часового Яру, то ворог не полишає спроб захопити це місто. Він продовжує знищувати як Часів Яр, так і навколишні населені пункти", - розповів Волошин.

За його словами, росіяни намагаються здобути висоти, на яких стоїть місто, та околиці міста, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.

Бої біля Часового Яру

Останніми тижнями російські військові посилили штурми на Бахмутському напрямку. Ціллю окупантів є місто Часів Яр. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, російське командування хоче захопити Часів Яр до 9 травня і таким чином здобути хоч якусь перемогу на фронті.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що бойові дії вже відбуваються на околицях Часового Яру, а у самому місті залишається близько 700 цивільних.

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