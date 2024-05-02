ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У розвідці США оцінили, чи може війна в Україні закінчитися найближчим часом

Вашингтон, Четвер 02 травня 2024 18:19
UA EN RU
У розвідці США оцінили, чи може війна в Україні закінчитися найближчим часом Фото: Евріл Хейнс, директор Нацрозвідки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сполучених Штатах Америки вважають, що завершення війни Росії проти України найближчим часом є малоймовірним.

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вона наголосила, що більш агресивна тактика російського диктатора Володимира Путіна, яка, зокрема, полягає в ударах по енергетичній інфраструктурі, призначена для того, щоб навіяти Україні, що подальший опір приведе лише до більших збитків.

"Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - додала Хейнс.

Прогнози закінчення війни

Нагадаємо, на Заході та в Україні вже неодноразово намагалися спрогнозувати, коли завершиться війна з Росією.

Зокрема, наприкінці 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що росіяни нібито не планують вести війну у 2025 році.

При цьому заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погоджувався з такою думкою і припускав, що війна в Україні може не закінчитися навіть у 2025 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла