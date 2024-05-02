Тримати дистанцію і не лайкати. Українцям дали правила контакту з росіянами на Олімпіаді
Українським спортсменам розроблено рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими суперниками під час Олімпійських ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку Національного олімпійського комітету України.
Серед затверджених рекомендацій:
- утримуватись від прямих контактів із представниками Росії та Білорусі;
- інформувати вищу посадову особу та керівництво делегації про спроби провокаційних дій з боку представників країн-агресорів;
- не брати участі в спілкуванні, не ділитись, а також не реагувати на контент "нейтральних" спортсменів й не публікувати з ними спільні фото чи відео;
- дотримуватись мінімальних вимог щодо правил участі у змаганнях поряд з "нейтральними" представниками;
- утримуватись від участі в пресконференціях, прямих ефірах, інтерв’ю й інших рекламних заходах з представниками РФ й Білорусі;
- повідомляти вищим посадовим особам й керівництву делегації щодо порушень умов допуску "нейтральних" спортсменів;
- якщо спортсмен є співробітником Збройних сил України (ЗСУ), Міністерства внутрішніх справ (МВС) чи інших військових формувань, крім цих рекомендацій, дотримуватись порад відповідних органів.
Фото: українцям дали правила контакту з росіянами на Олімпіаді (noc-ukr.org)
Олімпіада-2024
Олімпійські ігри пройдуть в липні й серпні 2024 року. Російська Федерація, а також Білорусь не братимуть участь у командних видах спорту. Водночас атлети країн-агресорів виступатимуть в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних". В грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запропонував припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
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