Влучили біля спортклубу. Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів та чи буде евакуація
Російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.
За його словами, у місті було два влучання - біля спортклубу та в землю.
Фото: наслідки обстрілу Дергачів (t.me/prokuratura_kharkiv)
"Усього внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина", - нагадав голова ОВА.
За його словами, серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості.
Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а ще у одного - легкі травми. Останню дитину не госпіталізували.
Допомогу на місці надали і 75-річному чоловікові.
"Станом наразі жодних підстав для евакуації міста Дергачі немає", - уточнив Синєгубов.
Удар по Дергачах
Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, росіяни вдарили по місту Дергачі Харківської області.
Спочатку було відомо про те, що четверо дітей постраждали, але їхня кількість зросла до восьми.
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