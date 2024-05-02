ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влучили біля спортклубу. Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів та чи буде евакуація

Дергачі, Четвер 02 травня 2024 19:15
UA EN RU
Влучили біля спортклубу. Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів та чи буде евакуація Фото: росіяни вдарили по Дергачах (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

За його словами, у місті було два влучання - біля спортклубу та в землю.

Фото: наслідки обстрілу Дергачів (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Усього внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина", - нагадав голова ОВА.

За його словами, серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості.

Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а ще у одного - легкі травми. Останню дитину не госпіталізували.

Допомогу на місці надали і 75-річному чоловікові.

"Станом наразі жодних підстав для евакуації міста Дергачі немає", - уточнив Синєгубов.

Удар по Дергачах

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, росіяни вдарили по місту Дергачі Харківської області.

Спочатку було відомо про те, що четверо дітей постраждали, але їхня кількість зросла до восьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Авіаудари Війна в Україні
NEWS
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла