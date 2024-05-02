Запрошені країни усіх континентів. Зеленський розповів про Глобальний саміт миру
Майбутній Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.
До участі були запрошені глави держав й урядів з усіх континентів.
"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН (Організації Об'єднаних Націй, - ред.) і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - пише Зеленський.
За словами президент, кожна миролюбна країна буде зацікавлена в тому, аби взяти участь у саміті, оскільки це є важливо не лише для України. Зокрема мова йтиме про:
- глобальну роль країн;
- повагу до міжнародного права й мирного співіснування у світі.
"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - додав президент.
Глобальний саміт миру
Ще у листопаді 2022 року Зеленський вперше озвучив "формулу миру", яка повинна була б посприяти завершенню повномасштабної війни на справедливих умовах.
Вищезгадану "формулу" обговорять під час Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії. Серед запрошених учасників немає Російської Федерації, але, як відзначав голова Офісу президента Андрій Єрмак, країна-терорист зможе взяти участь в засіданні під час наступних самітів.
Також президент розповідав про те, що розвідка України має дані щодо планів Росії зірвати проведення засідання.
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