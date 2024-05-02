ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Запрошені країни усіх континентів. Зеленський розповів про Глобальний саміт миру

Четвер 02 травня 2024 11:38
UA EN RU
Запрошені країни усіх континентів. Зеленський розповів про Глобальний саміт миру Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Майбутній Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

До участі були запрошені глави держав й урядів з усіх континентів.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН (Організації Об'єднаних Націй, - ред.) і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - пише Зеленський.

За словами президент, кожна миролюбна країна буде зацікавлена в тому, аби взяти участь у саміті, оскільки це є важливо не лише для України. Зокрема мова йтиме про:

  • глобальну роль країн;
  • повагу до міжнародного права й мирного співіснування у світі.

"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - додав президент.

Глобальний саміт миру

Ще у листопаді 2022 року Зеленський вперше озвучив "формулу миру", яка повинна була б посприяти завершенню повномасштабної війни на справедливих умовах.

Вищезгадану "формулу" обговорять під час Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії. Серед запрошених учасників немає Російської Федерації, але, як відзначав голова Офісу президента Андрій Єрмак, країна-терорист зможе взяти участь в засіданні під час наступних самітів.

Також президент розповідав про те, що розвідка України має дані щодо планів Росії зірвати проведення засідання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський
NEWS
У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"
У Повітряних силах ЗСУ уточнили заяву про "F-16 після Великодня"
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла