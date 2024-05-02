Росія повинна взяти участь в Глобальному саміті миру, але не в першому, - МЗС Швейцарії

Російську Федерацію не запрошували на майбутній Глобальний саміт миру. Втім, вона повинна буде взяти участь в наступних засіданнях.

Як відзначає МЗС, на Глобальний саміт миру було запрошено більше 160 делегацій з усього світу. Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української "формули миру" та інших мирних пропозиціях. Мета саміту - надихнути майбутній мирний процес. Для досягнення останнього засідання має намір:

забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення міцного миру в Україні;

сприяти спільному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;

спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

Чи запросять Росію

"Росія на даному етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті. Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", - додає МЗС.

Глобальний саміт миру

Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн з 15 по 16 червня. Під час засідання обговорюватимуть українську "формулу миру", яку президент Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році.

Питання запрошення Росії також порушував голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами країна-терорист зможе взяти участь, але не в першому засідання.

Як відзначав раніше Зеленський, Російська Федерація має план щодо зриву проведення саміту.