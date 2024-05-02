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На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті

Часів Яр, Четвер 02 травня 2024 14:19
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На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті Фото: бої дійшли за кордону міста Часів Яр (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойові дії дійшли до межі міста Часів Яр Донецької області. У місті залишається майже 700 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Часовоярської міської військової адміністрації Сергія Чауса в ефірі телемарафону.

"У Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", - сказав він.

За словами начальника МВА, здебільшого у місті залишилися люди похилого віку.

Як зазначив Чаус, евакуація місцевих жителів розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року і триває досі. При цьому евакуацію сповільнилася майже до нульових показників. Зокрема, за останній тиждень з Часового Яру ніхто не виїхав.

На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті

скриншот deepstatemap.live

Бої біля Часового Яру

Українські військові повідомляють, що росіяни серйозно посилили штурми на Бахмутському напрямку. Окупанти зосередилися на місті Часів Яр, яке відкриває шлях на Краматорську агломерацію.

За словами головнокомандувача ЗСУ, окупаційним військам наказали захопити Часів Яр до сакральної для росіян дати - 9 травня. Але у ЗСУ впевнені, що загарбникам не вдасться це.

Саме місто Часів Яр постійно перебуває під обстрілами, там зафіксовані масштабні руйнування.

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