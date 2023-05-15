Тур Зеленського по Європі та "чорний день" російської авіації: новини за вихідні

Протягом 13-14 травня український президент Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав низку європейських країн, а росіяни тим часом невпинно повідомляли про падіння авіації в Брянській області РФ.
Детальніше про те, що сталося вихідними, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 13 травня:
За даними ISW, ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута коштом локальних контратак;
Окупанти набирають у війська людей із психологічними розладами;
Розвідка Британії запевнила, що втеча росіян з позицій під Бахмутом говорить про проблеми в армії РФ;
Українські прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю;
Міноборони Німеччини підтвердило виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро;
Російські окупанти заявили про рішення вимкнути мобільний інтернет в Луганській області;
Херсонська область скорочує тривалість комендантської години.
Новини за 14 травня:
Війська РФ на окупованих територіях створюють табори для навчання ув'язнених;
В Росії жаліються на загибель одразу двох полковників під Бахмутом;
Українські снайпери показали, як знищили понад 10 окупантів в Бахмуті;
Росіяни змушують бойовиків "ДНР" переходити в армію РФ, за відмову передбачено покарання.
Цими вихідними Зеленський відправився в турне столицями Європи. У суботу глава держави відвідав Рим та Ватикан, після чого відправився у Німеччину з першим візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ. А після Німеччини Зеленський відправився в Париж.
Як зазначав український президент, одна з цілей цих візитів - отримання необхідної зброї для контрнаступу. Крім того, Зеленський працює над створенням авіаційної коаліції.
В суботу, 13 травня, у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок. Пізніше у РФ заявили, що в області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.
Через деякий час стало відомо ще про два літаки, які зазнали краху у Росії.
Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Музика на регулярних рейсах в автобусах повністю заборонена.
Крім того, водіям таксі заборонено "відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів".
У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Наразі об'єкт не знайшли.
"Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", - повідомили у Міноборони Польщі.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що ввечері 12 травня вибух пролунав на підстанції у східній частині міста, поблизу захопленого росіянами заводу "Рефма". Там знаходяться позиції росіян.
За словами Федорова, коли у Мелітополі не було світла, окупанти переганяли автомобілі на Запорізький напрямок.
Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до закону про військове спорядження. Таким чином Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни.
Однак керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що це ще не є дозволом для реекспорту.
"Вони (росіяни - ред.) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: "А нас то за що?", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Однак він пояснив, що за словами самих же росіян в них немає ніякої війни, одже, це просто починається "контрСВО".
"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", - сказав Зеленський.
ЗМІ припускають, що у білоруського диктатора проблеми зі здоров'ям. Зокрема, ходять чутки про вірус у Лукашенка та деяких представників його оточення.
На святкуванні Дня прапора та герба Лукашенка замінив прем'єр-міністр Роман Головченко.
Пізніше заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін повідомив, що Лукашенко захворів. Однак його діагноз розкривати не став.
"Учора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад", - повідомив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
За його словами, виконання було "дійсно ідеальним". За повної несподіванки та постійного прояву ініціативи війська Ізраїля ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.
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