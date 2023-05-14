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У маршрутках та рейсових автобусах повністю заборонили музику, у таксі - за згодою пасажирів

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Україна, Неділя 14 травня 2023 08:46
У маршрутках та рейсових автобусах повністю заборонили музику, у таксі - за згодою пасажирів Фото: в автобусах заборонили будь-яку музику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Музика на регулярних рейсах в автобусах повністю заборонена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 9 травня 2023 р. № 456.

Згідно з рішенням, водію автобуса забороняється "відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку". Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - "лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів".

Водій автобуса також має право не допускати до поїздки пасажирів, що "створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв".

Крім того, водіям таксі заборонено "відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів".

Нагадаємо, у будинках в Україні із 22 до 8 години забороняються гучний спів і вигуки, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, використання піротехнічних виробів.

Проведення ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово.

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