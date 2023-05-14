Після Німеччини. Зеленський прибув із візитом до Парижа: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Парижа. Візит до французької столиці відбувся одразу після того, як глава держави відвідав Німеччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram .

Оновлено 22:30

Український президент разом з делегацією прибув в Єлисейський палац, де зустрінеться з Макроном.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est reçu par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée pic.twitter.com/ROGG0537Zg — BFMTV (@BFMTV) May 14, 2023

"Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", - повідомив український президент.

План візиту

Очікується, що Зеленський проведе робочу вечерю з Макроном. В ході зустрічі планується обговорити нагальні військові та гуманітарні потреби України. Також лідери держав зачеплять тему реалізації української формули миру.

Європейське турне

Цими вихідними Зеленський відправився в турне столицями Європи. У суботу глава держави відвідав Рим та Ватикан, після чого відправився у Німеччину з першим візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ. А після Німеччини Зеленський відправився в Париж.

Як зазначав український президент, одна з цілей цих візитів - отримання необхідної зброї для контрнаступу. Крім того, Зеленський працює над створенням авіаційної коаліції.

Зазначимо, що раніше французькі ЗМІ повідомляли, що Зеленський після візиту до Німеччини вирушить до Франції.

Пізніше інформацію про візит українського лідера до Парижа підтвердив Єлисейський палац.

Зазначимо, що 14 травня президент України перебуває з першим із початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини. Усі деталі поїздки – читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому ще вчора перед поїздкою до Німеччини український президент відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським. Більше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

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