Тур Зеленского по Европе и "черный день" российской авиации: новости за выходные

В течение 13-14 мая украинский президент Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил ряд европейских стран, а россияне в это время неустанно сообщали о падениях авиации в Брянской области РФ.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 13 мая:
По данным ISW, ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута за счет локальных контратак;
Оккупанты набирают в войска людей с психологическими расстройствами;
Разведка Британии заверила, что бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ;
Украинские пограничники "приземлили" вражеский "Шахед" над Черниговской областью;
Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд. евро;
Российские оккупанты заявили о решении отключить мобильный интернет в Луганской области;
Херсонская область сокращает продолжительность комендантского часа.
Новости за 14 мая:
Войска РФ на оккупированных территориях создают лагеря для обучения заключённых;
В России жалуются на гибель сразу двух полковников под Бахмутом;
Украинские снайперы показали, как уничтожили более 10 оккупантов в Бахмуте;
Россияне заставляют боевиков "ДНР" переходить в армию РФ, за отказ предусмотрено наказание.
В эти выходные Зеленский отправился в турне по столицам Европы. В субботу глава государства посетил Рим и Ватикан, после чего отправился в Германию с первым визитом с начала полномасштабного вторжения РФ. А после Германии Зеленский отправился в Париж.
Как отмечал украинский президент, одна из целей этих визитов - получение необходимого оружия для контрнаступления. Кроме того, Зеленский работает над созданием авиационной коалиции.
В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем упал на частный дом. Позже в РФ заявили, что в области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.
Через некоторое время стало известно еще о двух самолетах, потерпевших крах в России.
Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Музыка на регулярных рейсах в автобусах полностью запрещена.
Кроме того, водителям такси запрещено "проигрывать в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров".
В Министерстве обороны отметили, что оперативный командующий принял решение направить очередные силы территориальной обороны для поиска аэростата. Пока объект не нашли.
"Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рипина", - сообщили в Минобороны Польши.
Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что вечером 12 мая взрыв прогремел на подстанции в восточной части города, близ захваченного россиянами завода "Рефма". Там находятся позиции россиян.
По словам Федорова, когда в Мелитополе не было света, оккупанты перегоняли автомобили на Запорожское направление.
Две палаты швейцарского парламента и Национальный совет проголосовали за поправку в закон о военном снаряжении. Таким образом, Швейцария разрешила реэкспорт оружия собственного производства в другие страны.
Однако руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что это еще не разрешение для реэкспорта.
"Они (россияне - ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас за что?", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Однако он объяснил, что по словам самих же россиян у них нет никакой войны, так что это просто начинается "контрСВО".
"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал Зеленский.
СМИ предполагают, что у белорусского диктатора проблемы со здоровьем. В частности, ходят слухи о вирусе у Лукашенко и некоторых представителей его окружения.
На праздновании Дня флага и герба Лукашенко сменил премьер-министр Роман Головченко.
Позже заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что Лукашенко заболел. Однако его диагноз раскрывать не стал.
"Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад", - сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, исполнение было "действительно идеальным". При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы войска Израиля ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе.
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