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Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським

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Субота 13 травня 2023 18:21
Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Це перша особиста зустріч Зеленського і Папи Римського з моменту початку війни.

Фото: Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським (Vatican News)

Оновлено 18:55

Зустріч Папи з президентом України Зеленським тривала близько 40 хвилин

"Теми зустрічі стосувалися гуманітарної та політичної ситуації в Україні, спричиненої війною, що триває", - заявили у Ватикані.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув із візитом до Риму. Докладніше про його візит – читайте у матеріалі РБК-Україна.

10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту в Будапешт, де зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і з митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви в Будапешті.

Однак пізніше в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що немає жодної секретної місії Ватикану щодо закінчення війни.

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