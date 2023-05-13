Окупанти набирають у війська людей із психологічними розладами, - Генштаб

Російські військові набирають у війська людей, які проходили лікування та реабілітацію через психологічні розлади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"З метою поповнення втрат у живій силі в один із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, останнім часом на тлі значних втрат війська РФ посилюють контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області.