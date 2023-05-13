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Окупанти набирають у війська людей із психологічними розладами, - Генштаб

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Субота 13 травня 2023 07:41
Окупанти набирають у війська людей із психологічними розладами, - Генштаб Фото: окупанти набирають у війська людей із психологічними розладами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові набирають у війська людей, які проходили лікування та реабілітацію через психологічні розлади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"З метою поповнення втрат у живій силі в один із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення з числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, останнім часом на тлі значних втрат війська РФ посилюють контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області.

Раніше ми писали, що окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Групу чоловіків із числа "бюджетників" уже відправлено на медкомісію.

Нагадаємо, окупанти примусово мобілізують ув'язнених у Луганській області.

РБК-Україна також повідомляло, що загарбники готують нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях, в армію залучатимуть неповнолітніх.

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