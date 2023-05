Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту

Оновлено о 11:56

За словами президента, під час переговорів зі Штанмайером, сторони обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами. Берлін, як відзначив Зеленський, й надалі підтримуватиме Україну політично, військово, а також фінансово доти, доки це буде необхідно.

Після переговорів з президентом Німеччини, Зеленський направився на зустріч до канцлера Олафа Шольца, де його було прийнято з військовими почестями.

Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах - запланована пресконференція.

Як писали місцеві видання, точна програма візиту президента України не оголошується з міркувань безпеки.

Згідно з даними Bild, в ніч на неділю президент прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург до штаб-квартири Міноборони Німеччини.

"По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі", - додає видання.

Зранку Зеленський прибув до офіційної резиденції президента Німеччини - палацу Бельвю, де зустрівся зі Штайнмайером.

