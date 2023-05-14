Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту

Після свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером. Також очікуються його переговори з канцлером країни Олафом Шольцом.

Усі подробиці візиту президента України до Німеччини - в матеріалі РБК-Україна .

Візит до Німеччини

Оновлено о 11:56

За словами президента, під час переговорів зі Штанмайером, сторони обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами. Берлін, як відзначив Зеленський, й надалі підтримуватиме Україну політично, військово, а також фінансово доти, доки це буде необхідно.

Оновлено о 11:00

Після переговорів з президентом Німеччини, Зеленський направився на зустріч до канцлера Олафа Шольца, де його було прийнято з військовими почестями.

Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах - запланована пресконференція.

Як писали місцеві видання, точна програма візиту президента України не оголошується з міркувань безпеки.

Згідно з даними Bild, в ніч на неділю президент прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург до штаб-квартири Міноборони Німеччини.

"По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі", - додає видання.

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 14, 2023

Зранку Зеленський прибув до офіційної резиденції президента Німеччини - палацу Бельвю, де зустрівся зі Штайнмайером.

First visit since the war began: Federal President #Steinmeier received Ukrainian President @ZelenskyyUa in Berlin and discussed the current situation and the intensive cooperation between Germany and Ukraine. They last met in October in #Ukraine. @Makeiev pic.twitter.com/4YEp7czkxk — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) May 14, 2023

Візит до Риму

Вчора, 14 травня, президент України відвідав Рим. Під час поїздки він зустрівся з:

президентом Італії Серджо Маттареллою;

прем'єр-міністром Джорджею Мелоні;

Папою Римським Франциском.

Серед порушених питань під час візиту були:

оборонна співпраця, зокрема посилення захисту українського неба;

реалізація української формули миру, зокрема пункту про повернення депортованих в Росію дітей;

взаємодія в Європі: санкції проти РФ, наближення членства України в ЄС.

Зокрема під час зустрічі з Папою Римський, сторони обговорили повернення депортованих українських дітей з Росії, засудження воєнних злочинів країни-агресора й участь Ватикану в реалізації української формули миру.