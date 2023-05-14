Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
Після свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером. Також очікуються його переговори з канцлером країни Олафом Шольцом.
Усі подробиці візиту президента України до Німеччини - в матеріалі РБК-Україна.
Візит до Німеччини
Оновлено о 11:56
За словами президента, під час переговорів зі Штанмайером, сторони обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами. Берлін, як відзначив Зеленський, й надалі підтримуватиме Україну політично, військово, а також фінансово доти, доки це буде необхідно.
Оновлено о 11:00
Після переговорів з президентом Німеччини, Зеленський направився на зустріч до канцлера Олафа Шольца, де його було прийнято з військовими почестями.
Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах - запланована пресконференція.
Як писали місцеві видання, точна програма візиту президента України не оголошується з міркувань безпеки.
Згідно з даними Bild, в ніч на неділю президент прибув на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург до штаб-квартири Міноборони Німеччини.
"По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі", - додає видання.
Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 14, 2023
Зранку Зеленський прибув до офіційної резиденції президента Німеччини - палацу Бельвю, де зустрівся зі Штайнмайером.
First visit since the war began: Federal President #Steinmeier received Ukrainian President @ZelenskyyUa in Berlin and discussed the current situation and the intensive cooperation between Germany and Ukraine. They last met in October in #Ukraine. @Makeiev pic.twitter.com/4YEp7czkxk— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) May 14, 2023
Візит до Риму
Вчора, 14 травня, президент України відвідав Рим. Під час поїздки він зустрівся з:
- президентом Італії Серджо Маттареллою;
- прем'єр-міністром Джорджею Мелоні;
- Папою Римським Франциском.
Серед порушених питань під час візиту були:
- оборонна співпраця, зокрема посилення захисту українського неба;
- реалізація української формули миру, зокрема пункту про повернення депортованих в Росію дітей;
- взаємодія в Європі: санкції проти РФ, наближення членства України в ЄС.
Зокрема під час зустрічі з Папою Римський, сторони обговорили повернення депортованих українських дітей з Росії, засудження воєнних злочинів країни-агресора й участь Ватикану в реалізації української формули миру.
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