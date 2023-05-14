Українські снайпери знищили понад 10 окупантів в Бахмуті: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал сил спеціальних операцій Збройних сил України

"Привидами Бахмуту" знищено 12 одиниць живої сили противника", - повідомили в силах спеціальних операцій ЗСУ.

За їх даними, в районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження було утилізовано 12 цілей з 15.

Нагадаємо, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ продовжують йти вперед під Бахмутом, нині захоплено понад 10 позицій ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.

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