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Українські снайпери знищили понад 10 окупантів в Бахмуті: відео

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Бахмут, Неділя 14 травня 2023 19:11
Українські снайпери знищили понад 10 окупантів в Бахмуті: відео Фото: український снайпер (t.me landforcesofukraine-3)
Автор: Каріна Левицька

Українські снайпери знищили понад 10 окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал сил спеціальних операцій Збройних сил України

"Привидами Бахмуту" знищено 12 одиниць живої сили противника", - повідомили в силах спеціальних операцій ЗСУ.

За їх даними, в районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження було утилізовано 12 цілей з 15.

Нагадаємо, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ продовжують йти вперед під Бахмутом, нині захоплено понад 10 позицій ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.

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