Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105 прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА "Герань-2", так званий "Шахед", - написало командування.

Фото: прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю (t.me/ok_pivnich1)

Як пишуть прикордонники, БПЛА було збиту після надходження інформації про можливу атаку. Військові одразу відкрили вогонь по "пташці", після того, як виявили її небі. Після цього "Шахед" впав у полі та вибухнув.