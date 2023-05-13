ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю

Новость на русском →
Субота 13 травня 2023 12:29
Прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю Фото: прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Сергій Пишкін

Близько 01:28, 13 травня, українські прикордонники приземлили "Шахед" над Чернігівською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105 прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА "Герань-2", так званий "Шахед", - написало командування.

Фото: прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю (t.me/ok_pivnich1)

Як пишуть прикордонники, БПЛА було збиту після надходження інформації про можливу атаку. Військові одразу відкрили вогонь по "пташці", після того, як виявили її небі. Після цього "Шахед" впав у полі та вибухнув.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сили протиповітряної оборони цієї ночі, 13 травня, також збили ворожий ударний безпілотник "Shahed-136/131" над Миколаївською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Війна в Україні
NEWS
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу