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У Брянській області РФ впав вертоліт (відео)

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Клинці, Субота 13 травня 2023 13:00
У Брянській області РФ впав вертоліт (відео) Фото: у Брянській області РФ впав вертоліт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вертоліт впав у Брянській області Росії у суботу, 13 травня. Інцидент стався у місті Клинці, неподалік від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом. За попередньою інформацією, вертоліт впав на будинок у приватному секторі. Над містом вже помітили дим.

Про постраждалих наразі не повідомлялося. Російські чиновники поки теж не коментували інцидент, причини аварії невідомі.

Варто зазначити, що місто Клинці знаходиться за 80 кілометрів від кордону з Україною.

У Брянській області РФ впав вертоліт (відео)

Нагадаємо, вчора у Джанкойському районі Криму впав вертоліт окупантів. Міноборони РФ заявило, що вертоліт Мі-28 нібито виконував навчальний політ, обидва льотчики загинули.

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