У Брянській області РФ впав вертоліт (відео)

Вертоліт впав у Брянській області Росії у суботу, 13 травня. Інцидент стався у місті Клинці, неподалік від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, перед падінням гелікоптер довго кружляв над містом. За попередньою інформацією, вертоліт впав на будинок у приватному секторі. Над містом вже помітили дим.

Про постраждалих наразі не повідомлялося. Російські чиновники поки теж не коментували інцидент, причини аварії невідомі.

Варто зазначити, що місто Клинці знаходиться за 80 кілометрів від кордону з Україною.