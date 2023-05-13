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РФ визнала падіння вертольота у Брянській області. РосЗМІ кажуть, що об'єктів було чотири

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Субота 13 травня 2023 16:02
РФ визнала падіння вертольота у Брянській області. РосЗМІ кажуть, що об'єктів було чотири Фото: У Брянській області РФ могли впасти чотири повітряні судна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Брянській області РФ могли впасти чотири повітряні судна. Однак російська влада визнала інформацію лише про падіння одного вертольота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza та Mash.

Падіння вертольота підтвердив губернатор Брянської області і додав, що внаслідок події постраждала жінка.

"Наразі її доправили в районну лікарню, їй надають усю необхідну медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Однак російські Telegram-канали говорять, що в Брянській області "приземлилися" чотири повітряні судна окупантів.

"Чотири повітряні судна могли впасти в Брянській області сьогодні. За нашою інформацією, це два вертольоти і два штурмовики, які поверталися з бойового завдання і потрапили під точковий обстріл", - йдеться в повідомленні.

При цьому росЗМІ повідомляють, що обидва Мі-8 впали над Клинцями, а Су-34 і Су-35 розбилися поруч із кордоном під Стародубом.

"План "Перехоплення" розгорнули на всій південно-західній частині Брянської області", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що один із вертольотів упав в Унечському районі області поблизу села Волкустичі.

"Зараз навколо місця падіння виставлено оточення. На місце виїжджають вибухотехніки - за попередніми даними, гелікоптер може бути замінований", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше у РФ заявили, що в Брянській області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Крім того, російські ЗМІ заявили, що у Брянській області впав вертоліт та літак Су-34. У Клинцях начебто оголосили план "Перехоплення". Росіяни шукають диверсантів, які "можуть бути причетними до атаки на Мі-8 та Су-34".

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