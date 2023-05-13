ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У повітряний простір Польщі залетів аеростат з Білорусі

Новость на русском →
Варшава, Субота 13 травня 2023 11:26
У повітряний простір Польщі залетів аеростат з Білорусі Фото: у Польщу залетів аеростат з Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У повітряному просторі Польщі зафіксували аеростат. Він залетів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі в Twitter.

"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Наразі об'єкт не знайшли.

Нагадаємо, наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ньому були написи російською мовою.

Пізніше у Польщі заявили, що ракета, ймовірно, належала польській армії та могла впасти у лісі під час військових навчань.

Проте польські ЗМІ встановили, що у лісі біля Бидгоща було виявлено уламки російської крилатої ракети Х-55.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Білорусь
NEWS
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу