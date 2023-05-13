Окупанти вирішили вимнути мобільний інтернет в Луганській області. Нібито через обстріли

Російські окупанти заявили про рішення вимкнути мобільний інтернет в Луганській області. Нібито через удари по регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови так званої окупаційної "влади" Луганської області Леоніда Пасічника.

"У зв'язку з посиленням обстрілів "Луганської Народної Республіки", ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території республіки. Прошу жителів поставитися з розумінням", - написав Пасічник.

Вибухи в Луганській області

Вчора, 12 травня, в тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух, після чого в мережі повідомили про приліт та пожежу на території машинобудівного заводу, який використовують окупанти.

Також ще один вибух пролунав вже сьогодні зранку, 13 травня. Як стверджуються російські ЗМІ, під час обстрілу влучили в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року розташовували російських окупантів.