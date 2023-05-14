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Зеленський про візит до Європи: працюємо над коаліцією винищувачів, очікую на успіх

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Неділя 14 травня 2023 13:12
Зеленський про візит до Європи: працюємо над коаліцією винищувачів, очікую на успіх Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Одна з цілей візиту президента України Володимира Зеленського до країн Європи - робота над створенням коаліції винищувачів.

Про це заявив президент під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатися і до німецької сторони, щоб підтримали Україну в цій коаліції. Для нас це важливо", - заявив президент.

Як відзначив Володимир Зеленський, він обговорить питання винищувачів разом з канцлером Німеччини під час другої частини їх зустрічі.

Зокрема, під час конференції Шольц відзначив, що Німеччина багато допомогла Україні з початку повномасштабної війни й сьогодні необхідно змусити Росію покинути нашу територію.

"Ми вже багато чого доставили, що стосується ППО - це Patriot, IRIS-T, також Gepard, а також інша зброя, різні артсистеми, системи залпового вогню. Це те, на чому ми концентруємось", - відзначив канцлер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 13 травня, Берлін заявила про найбільший пакет військової допомоги Україні.

Також варто додати, що сьогодні президент України прибув з візитом до Німеччини. Агентство розкриває усі подробиці його приїзду.

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