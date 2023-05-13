Міноборони Німеччини підтвердило виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно налаштована щодо своєї підтримки", - заявив Пісторіус.

Він додав, що " припинення незаконної війни Росії проти українського народу поки не передбачається". Тому Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні.

Варто зазначити, що анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим з початку повномасштабної війни.

Німеччина зазначає, що передасть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них, броньовані машини. Зброя буде надходити з промислових запасів та промислового виробництва.

Більш детально про новий пакет допомоги та яку зброю отримає Україна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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