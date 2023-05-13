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Міноборони Німеччини підтвердило виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро

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Берлін, Субота 13 травня 2023 12:42
Міноборони Німеччини підтвердило виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Цим цінним внеском терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно налаштована щодо своєї підтримки", - заявив Пісторіус.

Він додав, що "припинення незаконної війни Росії проти українського народу поки не передбачається". Тому Німеччина продовжує надавати військову допомогу Україні.

Варто зазначити, що анонсований пакет військової допомоги від Німеччини є найбільшим з початку повномасштабної війни.

Німеччина зазначає, що передасть БМП Marder, танки Leopard 1, гаубиці, додаткові системи ППО Iris-T та ракети до них, броньовані машини. Зброя буде надходити з промислових запасів та промислового виробництва.

Більш детально про новий пакет допомоги та яку зброю отримає Україна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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