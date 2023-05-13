ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута за рахунок локальних контратак, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 12 травня, видно, як російські війська рятуються від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

Ці кадри візуально підтверджують заяви низки російських блогерів про те, що українські сили досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою. Один із російських блогерів заявив, що частини 200-ї окремої мотострілецької бригади Північного флоту втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Васильівкою (приблизно за 6 км на північний захід від Бахмута).

Декілька російських джерел попередили, що ЗСУ можуть намагатися оточити бойовиків ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Один із російських блогерів заявив, що ситуація на південний захід від Бахмута в районі Майорська стабілізувалася після українських атак.

Ключові висновки ISW: