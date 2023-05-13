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ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута за рахунок локальних контратак, - ISW

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Київ, Субота 13 травня 2023 04:49
ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута за рахунок локальних контратак, - ISW Фото: ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Станом на 12 травня ЗСУ досягли успіхів на північний захід Бахмута, проводячи локальні контратаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 12 травня, видно, як російські війська рятуються від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

Ці кадри візуально підтверджують заяви низки російських блогерів про те, що українські сили досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою. Один із російських блогерів заявив, що частини 200-ї окремої мотострілецької бригади Північного флоту втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Васильівкою (приблизно за 6 км на північний захід від Бахмута).

Декілька російських джерел попередили, що ЗСУ можуть намагатися оточити бойовиків ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Один із російських блогерів заявив, що ситуація на південний захід від Бахмута в районі Майорська стабілізувалася після українських атак.

Ключові висновки ISW:

  • Українські та американські офіційні особи заявили, що ЗСУ ще не розпочали запланований контрнаступ.
  • 11 травня на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі високопосадовці запропонували низку внутрішніх репресій і заходів цензури.
  • Посол США в ПАР Рубен Бріґеті звинуватив Південну Африку в тому, що вона завантажила російський корабель боєприпасами та зброєю у грудні 2022 року, що суперечить заявленій нею нейтральній позиції щодо війни в Україні.
  • Міноборони РФ спробувало відволікти та заспокоїти інформаційний простір з приводу можливого українського контрнаступу на харківсько-луганському фронті.
  • Російські сили продовжують обмежені наземні атаки в Бахмуті та його околицях.
  • Російські джерела продовжують висловлювати припущення щодо можливої підготовки українського контрнаступу на півдні України.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, щоукраїнські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.

Тим часом, за даними CNN, українські бійці почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

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