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Підтвердили чутки. У Росії заявили, що Лукашенко захворів

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Неділя 14 травня 2023 22:55
Підтвердили чутки. У Росії заявили, що Лукашенко захворів Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Самопроголошений глава білоруського режиму Олександр Лукашенко захворів. Однак його діагноз відмовляються розкривати.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Подъем".

"Там нічого такого надприродного немає, це не COVID-19. Просто людина захворіла. Попри те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку - ось і все", - заявив він.

Зазначимо, що у пресслужбі Лукашенка офіційно нічого не повідомляють про його стан здоров'я, а також не коментують його різку пропажу.

Нагадаємо, Лукашенко відразу після завершення так званого "параду Перемоги" 9 травня залишив Москву та прилетів назад до Мінська. Він був присутній на обіді глав інших держав після заходу.

Крім цього, Лукашенко вперше за 29 років не виступив з промовою на 9 травня.

При цьому 13 травня стало відомо, що Лукашенка привезли до президентської клініки під Мінськом. Весь цей час він так жодного разу не з'явився на публіці.

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