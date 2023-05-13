РосЗМІ заявляють про падіння другого гелікоптера і Су-34 у Брянській області

Росіяни заявляють, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "112".

"У Брянській області могли впасти одразу два вертольоти - один у Клинцях, другий у Стародубі", - йдеться у повідомленні.

Поки у Росії не підтвердили цю інформацію. Проте росіяни публікують карди з місця інциденту.

Водночас російські ЗМІ заявили, що у Брянській області впав вертоліт і літак Су-34. У Клинцях нібито оголосили план "Перехват". Росіяни шукають диверсантів, які "можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34".

РФ могла сама збити свій вертоліт

У мережі припускають, що росіяни могли самі знищити свій гелікоптер, який впав у місті Клинці. Telegram-канал публікують відео, на якому помітно, що у ніс гелікоптера прилітає ракета. Росіяни припускають, що вертоліт збили з ЗРК "Панцир".