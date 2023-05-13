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У Херсонській області скорочують комендантську годину: скільки буде тривати

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Херсон, Субота 13 травня 2023 16:13
У Херсонській області скорочують комендантську годину: скільки буде тривати Фото: у Херсонській області скорочують комендантську годину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Херсонська область скорочує тривалість комендантської години. Нові правила запрацюють з 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що область разом з Херсоном змінює тривалість комендантської години. Вона діятиме щодня з 21:00 до 05:00.

"На раді оборони ми прийняли це рішення. Це поширюється на всю звільнену частину Херсонської області", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, раніше міська влада Херсона повідомила про зміни комендантської години. Нові правила почнуть працювати з вівторка, 16 травня.

Крім того, у Херсоні нагадали, що купувати алкоголь можна лише у період з 10:00 до 15:00.

Як повідомлялося з 5 по 8 травня у Херсоні вводили подовжену комендантську годину.

Місцева влада зазначила, що під тривалої комендантської години було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайдено схрон зброї.

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Херсон Херсонська область Комендантська година
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