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Обстріл Миколаєва: стало відомо про трьох постраждалих

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Миколаїв, Субота 13 травня 2023 02:53
Обстріл Миколаєва: стало відомо про трьох постраждалих Фото: внаслідок обстрілу Миколаєва постраждали три людини (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Миколаєві сьогодні вночі, 13 травня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є постраждалі.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Внаслідок обстрілу російської армії постраждали житлові будинки в Миколаєві. Зазначається, що в одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

"Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці", - зазначив Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що обійшлося без жертв, пожежі ліквідовано.

Сьогодні вночі, 13 травня, у більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Херсоні пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних вибухів мешканців міста закликають залишатися у укриттях.

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