Втеча росіян з позицій під Бахмутом говорить про проблеми в армії РФ, - розвідка Британії
Втеча російських окупантів з позицій під Бахмутом свідчить про проблеми в армії РФ. Зокрема, про нестачу надійних бойових підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
Британська розвідка підтверджує, що протягом останніх чотирьох днів частини російської 72-ї окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр), ймовірно, відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку. Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території.
Для Росії ця ділянка фронту мала тактичне значення, оскільки це плацдарм на західній стороні каналу Донецьк-Донбас.
При цьому розвідка наголошує, що 72 бригада, яка є частиною російського 3-го армійського корпусу, була обмежено готова до боїв. Її перекидання на фронт свідчить про проблеми в російській армії.
"Її розгортання в такому вимогливому та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів", - зазначає розвідка.
Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно заявив про втечу 72-а мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Пізніше ж наші воїни підтвердили цю інформацію.
Пізніше захисники показали відео зі штурмів позицій російської 72 бригади. Під час операції наші воїни ліквідували 13 окупантів.
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