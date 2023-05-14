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Росіяни змушують бойовиків "ДНР" переходити в армію РФ, за відмову карають

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Донбас, Неділя 14 травня 2023 18:52
Росіяни змушують бойовиків "ДНР" переходити в армію РФ, за відмову карають Фото; російські військові (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої “ДНР” до власних збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"До всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої “ДНР” поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки ЗС РФ, а також щодо перепідписання контрактів з МО РФ мінімальним терміном військової служби два роки", - повідомили в штабі.

За даними Генштабу, у випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, якою є актуальна ситуація на фронті.

Крім того, ми повідомляли, що російські війська сьогодні вночі, 14 травня, намагалися виявити українські позиції сил ППО навколо Києва.

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