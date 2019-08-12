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Порошенко после допроса в ГБР пытались забросать яйцами

Новости » Политика    12.08.2019 - 14:20
Порошенко после допроса в ГБР пытались забросать яйцами
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Это уже второй случай нападения на Порошенко

Неизвестные попытались забросать яйцами пятого президента Украины Петра Порошенко возле здания Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

 

 

После того, как Порошенко вышел из здания ГБР,  в его сторону полетели яйца, однако попали в основном в журналистов. После этого в инцидент вмешалась полиция, а нападавшие скрылись.

 

После допроса в ДБР экс президента Порошенко, люди закидали тухлыми яйцами.

Опубліковано NK.News Понеділок, 12 серпня 2019 р.

Отметим, после начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции как его поддержку, так и против него. Сторонники бывшего президента пришли на митинг с флагами Евросоюза и НАТО, а также плакатами с требованием "чистить власть, а не медиа".

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 12 августа пятого президента Петра Порошенко допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Как сообщало РБК-Украина, 25 июля после допроса пятого президента Украина Петра Порошенко в Государственном бюро расследований на его автомобиль было совершено нападение. Один из противников Порошенко прыгнул на капот, после чего на месте завязалась потасовка, в том числе с применением слезоточивого газа.

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Новости Украины Порошенко ПетрдопросГБР
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