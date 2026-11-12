Єврокомісія працює на 22-м пакетом санкцій проти РФ і фінансуванням для України

Європейська комісія готує новий пакет антиросійських санкцій та фінансову допомогу для України на 2027 рік.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом Європейської політичної спільноти у Дубліні.

За її словами, Єврокомісія працює над 22-м пакетом обмежувальних заходів проти Росії. Паралельно формується детальна пропозиція щодо забезпечення фінансових потреб України на 2027 рік.

Фон дер Ляєн наголосила, що обидві ініціативи планують офіційно презентувати до наступного засідання Європейської ради, яке пройде 26-27 листопада.

Крім того, очільниця Єврокомісії привітала проведення мирних переговорів в Абу-Дабі та наголосила на важливості участі в них представників ЄС.

"Я дуже вітаю мирні переговори в Абу-Дабі. І добре, що європейці були представлені на цих переговорах, щоб захищати наші інтереси, а також тому, що про це попросив президент Зеленський", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що лідери Євросоюзу планують обговорити перебіг та результати цих мирних переговорів на полях саміту в Дубліні.