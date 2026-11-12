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Єврокомісія працює на 22-м пакетом санкцій проти РФ і фінансуванням для України

14:29 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Єврокомісія працює на 22-м пакетом санкцій проти РФ і фінансуванням для України Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
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Європейська комісія готує новий пакет антиросійських санкцій та фінансову допомогу для України на 2027 рік.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом Європейської політичної спільноти у Дубліні.

За її словами, Єврокомісія працює над 22-м пакетом обмежувальних заходів проти Росії. Паралельно формується детальна пропозиція щодо забезпечення фінансових потреб України на 2027 рік.

Фон дер Ляєн наголосила, що обидві ініціативи планують офіційно презентувати до наступного засідання Європейської ради, яке пройде 26-27 листопада.

Крім того, очільниця Єврокомісії привітала проведення мирних переговорів в Абу-Дабі та наголосила на важливості участі в них представників ЄС.

"Я дуже вітаю мирні переговори в Абу-Дабі. І добре, що європейці були представлені на цих переговорах, щоб захищати наші інтереси, а також тому, що про це попросив президент Зеленський", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що лідери Євросоюзу планують обговорити перебіг та результати цих мирних переговорів на полях саміту в Дубліні.

Нагадаємо, посли Євросоюзу узгодили новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 145 фізичних та юридичних осіб. Обмеження охоплюють російські банки, судна "тіньового флоту", а також причетних до кібератак і поширення дезінформації.

Крім того, наприкінці жовтня Україна передала ЄС шість пакетів санкцій проти російських компаній, які займаються розробкою та виробництвом балістичних ракет.

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Єврокомісія Російська Федерація Урсула фон дер Ляйєн
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