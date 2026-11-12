Погана погода осліплює "Шахеди", але не РЕБ: пояснення експерта

Погода майже не впливає на придушення "Шахедів" засобами РЕБ, але ускладнює роботу самих дронів і їхніх операторів. У похмуру погоду оптична навігація працює з великими збоями, а "Шахеди" летять нижче, тож їх легше виявляти, збивати й придушувати.

Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.

Чи впливає погода на "Шахеди" та засоби РЕБ

На запитання, чи є закономірність, що в похмуру погоду реактивних "Шахедів" над Києвом менше, Юрков відповів, що на придушення погода впливає мінімально.

За його словами, вологість повітря може трохи послабити дію РЕБ, але не в рази і не на відсотки, а, можливо, на пів відсотка. Те саме стосується радара: ефективність відбиття радіохвиль трохи нижча за суттєвих погодних ускладнень, але це лише частки відсотка.

Водночас оператору чи комплексу "Шахеда" погана погода справді ускладнює роботу, зазначив Юрков. Камера запотіває, на ній з'являються краплі, а оптична навігація працює з великими збоями. Похмура погода також зменшує висоту польоту "Шахеда", тож його легше виявляти, збивати й придушувати.

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