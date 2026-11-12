Удар РФ по підстанції "Укренерго" утворив вирву розміром з будинок (відео)

Після чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Цього року Росія змінила тактику та значно посилила атаки по енергетиці. Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах компанії реактивними дронами і балістикою. Повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт", - йдеться у заяві.

Зазначається, що захисні споруди зменшують масштаб пошкоджень, проте повністю зберегти обладнання під час обтрілів не здатні.

Ремонтні бригади компанії працюють цілодобово - у негоду і під постійною загрозою повторних обстрілів, щоб якнайшвидше повернути світло українцям.

В "Укренерго" також підкреслили важливість щоденної праці фахівців на місцях влучань.

"За кожним відновленим об’єктом - наші енергетики. Дякуємо всім, хто повертає світло", - зазначили в компанії.