Удар РФ по підстанції "Укренерго" утворив вирву розміром з будинок (відео)
Після чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Цього року Росія змінила тактику та значно посилила атаки по енергетиці. Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах компанії реактивними дронами і балістикою. Повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт", - йдеться у заяві.
Зазначається, що захисні споруди зменшують масштаб пошкоджень, проте повністю зберегти обладнання під час обтрілів не здатні.
Ремонтні бригади компанії працюють цілодобово - у негоду і під постійною загрозою повторних обстрілів, щоб якнайшвидше повернути світло українцям.
В "Укренерго" також підкреслили важливість щоденної праці фахівців на місцях влучань.
"За кожним відновленим об’єктом - наші енергетики. Дякуємо всім, хто повертає світло", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили дронами по шістьох громадах Житомирщини. Пошкоджені приватні будинки, а також важливі об'єкти енергетики й транспорту.
Зазначимо, минулої ночі РФ атакувала Україну балістичними й протикорабельними ракетами та 123 ударними дронами. Повітряні сили повідомили, що було збито/подавлено 89 безпілотників та п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".