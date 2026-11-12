Зеленський заявив про намір Путіна знищити життя у великих українських містах
Росія продовжує курс на повітряний терор та знищення великих міст України. Потрібна підтримка партнерів, щоб не допустити цього.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.
Путін хоче знищити міста України
Зеленський зазначив, що плани Росії - завдавати жорстокі удари по містах України - не змінилися.
"Путін говорив людям зі свого близького оточення, і це достовірна інформація, що він хоче знищити життя в цих містах. Саме тому ми бачимо цей постійний терор проти Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, нашого Херсона та інших міст", - каже президент.
За словами Зеленського, влада має плани стійкості для цих міст.
"Вони готові. І нам потрібна особлива підтримка, щоб втілити ці плани в життя", - звернувся очільник держави до учасників саміту.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти від самого ранку 12 листопада атакують Херсон. Жителів міста закликали не виходити на вулицю без нагальної потреби та ховатися в укриття.
Крім того, російські війська вночі 12 листопада атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під Броварами під удар потрапили склади та вантажний автомобіль.
Також у ніч на 12 листопада російські війська атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами, а також ударними безпілотниками різних типів.