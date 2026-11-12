Втрати РФ за місяць майже дорівнюють втратам США за 14 років у В'єтнамі, - Рютте

Лише за один місяць Росія втрачає в Україні майже стільки військових убитими та пораненими, скільки США втратили за всі 14 років війни у В'єтнамі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.

Рютте звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін зазнає поразок на полі бою.

Що важливо розуміти, протягом останніх місяців щомісячні втрати російської армії перевищують 40 тисяч військових убитими та тяжко пораненими.

"Сполучені Штати за 14 років у В'єтнамі втратили 56 тисяч. А тут, за один місяць, у Росії загиблих або тяжко поранених - 40 тисяч. І, за попередніми даними, у жовтні ця цифра могла зрости до понад 50 тисяч. 50 тисяч за один місяць", - наголосив генсек НАТО.

Водночас, як зазначив генсек НАТО, через невдачі на полі бою Путін намагається підірвати готовність українців продовжувати боротьбу. Для цього Росія атакує цивільне населення, обстрілює українські міста ракетами та безпілотниками, а також намагається зруйнувати критичну інфраструктуру напередодні зими.

Крім того, за словами Рютте, Москва активізувала ворожу діяльність на території європейських країн.

"Путін намагається роз'єднати нас, дестабілізувати наші суспільства та підірвати нашу підтримку України за допомогою підпалів, інцидентів із дронами, кібератак та інших зловмисних дій. Але давайте будемо відвертими. Йому це не вдається", - наголосив Рютте.