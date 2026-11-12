Тиск на країни ЄС заради допомоги Києву: у Польщі висловились про ультиматум Мерца

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Мерц хоче, щоб усі держави Євросоюзу брали участь у покритті витрат на чергову допомогу Україні. Наступного року Київ потребує додаткових 70 млрд євро, з яких 45 млрд мав би забезпечити безпосередньо ЄС.

Аналогічну позицію висловлює міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс, наголошуючи на нерозривності цих питань.

"Дуже важко серйозно говорити про багаторічний бюджет Європи без України та фінансування України. Будь-яка інша розмова була б неповною", - заявив ірландський міністр.

Реакція Польщі на тиск Берліна

У Варшаві вважають, що тиск Мерца спрямований передусім на країни, які виступають проти фінансової підтримки Києва. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Немчицький.

"Це спосіб тиску на ті країни, що входять до групи згуртованості і виступають проти фінансування України, такі як Словаччина чи Чехія. За принципом: не буде багаторічного бюджету, якщо ви не погодитеся на якесь фінансування України. Ми ж підтримуємо фінансування України", - сказав він.

Водночас Чехія, Словаччина та Угорщина не брали участі в раніше узгодженій позиці у розмірі 90 млрд євро для України і тепер заявляють про намір домагатися подібних винятків у рамках наступних механізмів допомоги. Таку можливість також розглядає Болгарія.

Безпека та бюджетні побоювання Варшави

Немчицький підкреслив, що Польща послідовно виступає за підтримку України, оскільки це безпосередньо впливає на її власну безпеку, проте ці питання потрібно вирішувати окремо від переговорів щодо бюджету ЄС.

"Банкрутство України означало б різке зростання загрози для безпеки Польщі. Тому європейська участь у фінансуванні України є необхідною та відповідає інтересам Польщі. Це питання потрібно вирішити незалежно від переговорів щодо нового бюджету ЄС", - зазначив заступник міністра.

Головна проблема для Варшави полягає в тому, що вона хоче одночасно захистити кошти на політику згуртованості та сільське господарство.

Натомість Німеччина та інші багаті країни вимагають обмеження витрат ЄС і водночас збільшення видатків на оборону, безпеку та допомогу Україні. Якщо внески до бюджету ЄС не зростуть, економію доведеться шукати саме у фондах на розвиток регіонів та підтримку фермерів.