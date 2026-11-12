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У Мінсоцполітики розповіли, як готуються до повернення українців з-за кордону

13:40 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У Мінсоцполітики розповіли, як готуються до повернення українців з-за кордону Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Україна працює над оцінюванням можливостей громад приймати людей, які повертатимуться з-за кордону. Для цього планують узгодити методології оцінювання потреб і сформувати базу даних, яка допоможе визначати, де є ресурси для нових мешканців.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики за підсумками зустрічі міністра Дениса Улютіна з представниками Міжнародної організації з міграції (МОМ).

У міністерстві пояснюють, що українці після повернення не обов'язково оселятимуться там, де жили до виїзду. На вибір впливатимуть безпекова ситуація, наявність житла, можливості працевлаштування, доступ до соціальних послуг і сімейні обставини.

Тому громадам потрібно заздалегідь розуміти, чи вистачить у них соціального та доступного орендного житла, робочих місць, освітніх і соціальних послуг та необхідної інфраструктури. Ці потреби пропонують враховувати ще під час планування відновлення територій.

Як використовуватимуть результати оцінювання

У Мінсоцполітики працюють над гармонізацією методологій, за якими визначатимуть потреби громад, і формуванням відповідних наборів даних.

На їхній основі планують розвивати цифрові інструменти, зокрема соціальний паспорт громади. Він має стати одним з інструментів для ухвалення рішень у сфері соціальної політики та планування інвестицій.

Як інформуватимуть українців за кордоном

Під час зустрічі з представниками МОМ також обговорили, як міжнародна організація може долучитися до консультування українців, які розглядають можливість повернення.

Зокрема, її експертизу, інформаційні ресурси та інфраструктуру можуть залучити для доповнення державних ініціатив - мережі Центрів єдності та платформи "Додому".

За словами Улютіна, система консультування має працювати за спільними стандартами, передбачати зрозумілий механізм перенаправлення людей до потрібних послуг і координувати роботу державних установ та міжнародних партнерів.

При цьому рішення про повернення має залишатися добровільним, а інформація про умови життя в Україні - бути достовірною та реалістичною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про запуск цифрової платформи "Додому" для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення. Ресурс допомагає підготуватися до переїзду, скласти персональний план і знайти інформацію про працевлаштування, навчання, соціальну підтримку та послуги в громадах.

Водночас, більшість українських біженців наразі планують залишатися в країнах, які їх прийняли. На рішення про повернення впливає цілий комплекс чинників: безпека, житло, зарплати, рівень життя, працевлаштування за фахом і соціальний статус.

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