ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

У Краматорську припинили роботу всі відділення ПриватБанку та Ощадбанку

14:26 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У Краматорську припинили роботу всі відділення ПриватБанку та Ощадбанку Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Через безпекову ситуацію у Краматорську з 16 листопада тимчасово припинять роботу відділення ПриватБанку та всі відділення й банкомати Ощадбанку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.

Мешканці міста зможуть користуватися онлайн-сервісами або звертатися до банків у сусідніх населених пунктах.

Що буде з відділенням ПриватБанку

З 16 листопада тимчасово не працюватиме останнє відділення ПриватБанку в Краматорську. Воно розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13, у районі ЦУМу.

У банку пояснили, що рішення ухвалили з міркувань безпеки відвідувачів і працівників.

Водночас клієнти зможуть користуватися послугами через застосунок і вебверсію "Приват24". Також у безпечніших районах міста за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та можливості під'їзду інкасаторів продовжать працювати термінали самообслуговування й банкомати.

Служба підтримки ПриватБанку доступна цілодобово за номером 3700.

Де працюватимуть Ощадбанк і його банкомати

Також із 16 листопада 2026 року тимчасово призупинять роботу всі відділення та банкомати Ощадбанку в Краматорську.

Найближчі відділення банку працюватимуть за такими адресами:

  • Слов'янськ, вул. Поштова, 44;
  • Олександрівка, вул. Соборна, 11.

Банкомати Ощадбанку будуть доступні за адресами:

  • Олександрівка, вул. Самарська, 11;
  • Слов'янськ, вул. Університетська, 53;
  • Слов'янськ, вул. Тараса Шевченка, 11;
  • Слов'янськ, вул. Ком'яхова, 49;
  • Слов'янськ, вул. Свободи, 13;
  • Слов'янськ, вул. Поштова, 44;
  • Слов'янськ, вул. Вільна, 2;
  • Черкаське, вул. Шевченка, 19.

Клієнти також можуть здійснювати операції дистанційно через онлайн-сервіси Ощадбанку. Контакт-центр установи працює за номером 0-800-210-800.

Нагадаємо, 31 жовтня російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області та знищили будівлю міського виконкому. Ця споруда пережила події 2014 року, штурми міста та його звільнення від російських окупантів.

Також через погіршення безпекової ситуації влада розширила примусову евакуацію сімей із дітьми на всі населені пункти Краматорської та Слов'янської громад. Російські війська щодня атакують міста, зокрема житлові квартали, цивільний транспорт і місця скупчення людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ощадбанк ПриватБанк Війна в Україні Краматорськ
Новини
Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)
Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone